Das Instrument XQ1M LU0170473531 F.TEM.INV.-F.EUR.T.R.A MD INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 09.01.2024 The instrument XQ1M LU0170473531 F.TEM.INV.-F.EUR.T.R.A MD INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 09.01.2024