Das Instrument 637 GB00BNVVHD43 VICTORIAN P.G. LS -,001 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 07.06.2023 und ex Dividende/Zinsen am 08.06.2023 The instrument 637 GB00BNVVHD43 VICTORIAN P.G. LS -,001 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 07.06.2023 and its ex-dividend/interest day on 08.06.2023