Das Instrument FT9B LU0152981543 F.TEM.INV-T.GL.BD A MD.EO INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 08.03.2024 The instrument FT9B LU0152981543 F.TEM.INV-T.GL.BD A MD.EO INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 08.03.2024