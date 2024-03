Das Instrument XQ11 LU0029871042 F.TEM.INV-T.GL.BD AMDISDL INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 08.03.2024 The instrument XQ11 LU0029871042 F.TEM.INV-T.GL.BD AMDISDL INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 08.03.2024