Das Instrument LMWE LU1832418773 LIF-L.F.E/N G.D EOD ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 06.12.2022 und ex Dividende/Zinsen am 07.12.2022 The instrument LMWE LU1832418773 LIF-L.F.E/N G.D EOD ETF has its pre-dividend/interest day on 06.12.2022 and its ex-dividend/interest day on 07.12.2022