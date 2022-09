Das Instrument CJW1 BMG2113M1203 CHOW SANG SANG LTD HD-,25 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 07.09.2022 The instrument CJW1 BMG2113M1203 CHOW SANG SANG LTD HD-,25 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 07.09.2022