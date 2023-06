Das Instrument TRET NL0009690239 VANECK GL.REAL EST.UC.ETF ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 06.06.2023 und ex Dividende/Zinsen am 07.06.2023 The instrument TRET NL0009690239 VANECK GL.REAL EST.UC.ETF ETF has its pre-dividend/interest day on 06.06.2023 and its ex-dividend/interest day on 07.06.2023