Das Instrument BLQA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 05.12.2022 und ex Dividende/Zinsen am 06.12.2022 The instrument BLQA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 05.12.2022 and its ex-dividend/interest day on 06.12.2022