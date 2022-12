Das Instrument OD6V DE0009765289 G+W-ORDO-STIFTUNGSFONDS INVESTMENT_FUND wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 05.12.2022 und ex Dividende/Zinsen am 06.12.2022 The instrument OD6V DE0009765289 G+W-ORDO-STIFTUNGSFONDS INVESTMENT_FUND has its pre-dividend/interest day on 05.12.2022 and its ex-dividend/interest day on 06.12.2022