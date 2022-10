Das Instrument XP67 LU0058892943 JSSI-J S.M.A.GL.OPP.EO PD INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 06.10.2022 The instrument XP67 LU0058892943 JSSI-J S.M.A.GL.OPP.EO PD INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 06.10.2022