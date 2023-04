Das Instrument M3N JE00BJ1DLW90 MAN GROUP DL-0342857142 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 05.04.2023 und ex Dividende/Zinsen am 06.04.2023 The instrument M3N JE00BJ1DLW90 MAN GROUP DL-0342857142 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 05.04.2023 and its ex-dividend/interest day on 06.04.2023