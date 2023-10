Das Instrument AF72 GB00B6XZKY75 A.G. BARR LS-,04167 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 04.10.2023 und ex Dividende/Zinsen am 05.10.2023 The instrument AF72 GB00B6XZKY75 A.G. BARR LS-,04167 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 04.10.2023 and its ex-dividend/interest day on 05.10.2023