Das Instrument HY7A US82510E2090 SHOPRITE HDGS ADR RC-,01 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 04.04.2023 und ex Dividende/Zinsen am 05.04.2023 The instrument HY7A US82510E2090 SHOPRITE HDGS ADR RC-,01 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 04.04.2023 and its ex-dividend/interest day on 05.04.2023