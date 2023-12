Das Instrument CLP1 US18946Q1013 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 04.12.2023 The instrument CLP1 US18946Q1013 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 04.12.2023