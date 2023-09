Das Instrument 9MD0 KYG040111216 ANT.(RMB)CL.B HKD -,1 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 04.09.2023 The instrument 9MD0 KYG040111216 ANT.(RMB)CL.B HKD -,1 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 04.09.2023