Das Instrument FOMA US3444191064 FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 02.11.2022 und ex Dividende/Zinsen am 03.11.2022 The instrument FOMA US3444191064 FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 02.11.2022 and its ex-dividend/interest day on 03.11.2022