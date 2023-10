Das Instrument 6HA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 03.10.2023 The instrument 6HA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 03.10.2023