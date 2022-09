Das Instrument PV6C FR0013299575 PIERRE ET VACANC.17-23 CV BOND wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 30.09.2022 und ex Dividende/Zinsen am 03.10.2022 The instrument PV6C FR0013299575 PIERRE ET VACANC.17-23 CV BOND has its pre-dividend/interest day on 30.09.2022 and its ex-dividend/interest day on 03.10.2022