Das Instrument T5X GB00BJT16S69 TRONOX HLDGS PLC DL -,01 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 03.03.2023 The instrument T5X GB00BJT16S69 TRONOX HLDGS PLC DL -,01 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 03.03.2023