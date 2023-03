Das Instrument C20 GB00B62G9D36 CAPITAL+COUNT.PR.LS-,25 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 01.03.2023 und ex Dividende/Zinsen am 02.03.2023 The instrument C20 GB00B62G9D36 CAPITAL+COUNT.PR.LS-,25 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 01.03.2023 and its ex-dividend/interest day on 02.03.2023