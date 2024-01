Das Instrument NZ8A DE000A0D2FH1 HYBRID CAP.FD.II 05/UND. BOND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 02.01.2024 The instrument NZ8A DE000A0D2FH1 HYBRID CAP.FD.II 05/UND. BOND has its ex-dividend/interest day on 02.01.2024