Das Instrument GQI US36268T2069 GAIL (INDIA) GDR/6 IR 10 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 29.07.2022 und ex Dividende/Zinsen am 01.08.2022 The instrument GQI US36268T2069 GAIL (INDIA) GDR/6 IR 10 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 29.07.2022 and its ex-dividend/interest day on 01.08.2022