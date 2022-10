Das Instrument RJ8 MC0000031187 BAINS MER MONACO EO 1 EQUITY wird heute am 03.10.2022 NICHT ex Dividende gehandelt. Der Ex-Tag wurde auf den 04.10.2022 verlegt. Aus technischen Gruenden wird der ex Indikator jedoch angezeigt. The instrument RJ8 MC0000031187 BAINS MER MONACO EO 1 EQUITY has NOT its ex-dividend day on 03.10.2022. The Ex day was postponed to 04.10.2022. Due to technical reason the ex-iindicator will be displayed.