Die folgenden Instrumente werden heute am 02.05.2023 ex Dividende gehandelt. Aus technischen Gruenden wird der ex Indikator nicht angezeigt. Thefollowing instruments have its ex-dividend day today on 02.05.2023. Due to technical reasons the ex indicator will not be displayed. ASMF USN070592100 ASML HOLDING NY BASA US0552625057 BASF SPONS. ADR 1/4 GFZB US29286D1054 ENGIE ADR/1 TMR0 US8899052042 TOMRA SYSTEMS ADR/1 UNC0 US9034801012 UCB S.A. UNSP.ADR 1/2