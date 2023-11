Das Instrument GSWP LU0102220448 GS FD-US FOC.G.E.P.USD INVESTMENT_FUND hat seinen letzten Handelstag am 28.11.2023: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_FUN, SettlCurr EUR, CCP N The instrument GSWP LU0102220448 GS FD-US FOC.G.E.P.USD INVESTMENT_FUND has its last trading date on 28.11.2023: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_FUN, SettlCurr EUR, CCP N