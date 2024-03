Das Instrument 48O IE00B2357X72 ARKLE RESOURCES EO -,0025 EQUITY hat seinen letzten Handelstag am 25.03.2024: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_EQU, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument 48O IE00B2357X72 ARKLE RESOURCES EO -,0025 EQUITY has its last trading date on 25.03.2024: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_EQU, SettlCurr EUR, CCP Y