Das Instrument FKNK LU0210302286 DWSI.-ESG EM.MKTS.EQ. NC INVESTMENT_FUND hat seinen letzten Handelstag am 23.11.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_FUN, SettlCurr EUR, CCP N The instrument FKNK LU0210302286 DWSI.-ESG EM.MKTS.EQ. NC INVESTMENT_FUND has its last trading date on 23.11.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_FUN, SettlCurr EUR, CCP N