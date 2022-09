Das Instrument A5S1 GB00BQB5F117 ASTON MARTIN LAG.GLB-ANR- SUBSCRIPTION_RIGHT hat seinen letzten Handelstag am 23.09.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_SUB, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument A5S1 GB00BQB5F117 ASTON MARTIN LAG.GLB-ANR- SUBSCRIPTION_RIGHT has its last trading date on 23.09.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_SUB, SettlCurr EUR, CCP Y