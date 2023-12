DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL AMUNDI ETF EO INFLATION CI3G FR0010754127 BAW/UFN AM.GBD EO BIG 1-3 ETF EOA 18MX FR0010754135 BAW/UFN A.ETF-GV.BD EO B.IG 10-15 18MW FR0010754143 BAW/UFN AMUNDI ETF-GV.EO B.IG 3-5 18MY FR0010754168 BAW/UFN AM.ETF GOV.BD EO BR.IG5-7 18MZ FR0010754176 BAW/UFN