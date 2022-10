Das Instrument W29 ES0105517009 ENERGIA INN.Y DES.FOTO. 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.10.2022 und ex Kapitalmassnahme am 31.10.2022 The instrument W29 ES0105517009 ENERGIA INN.Y DES.FOTO. 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.10.2022 and ex capital adjustment on 31.10.2022