Das Instrument 5PP GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 31.08.2023 The instrument 5PP GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.08.2023 and ex capital adjustment on 31.08.2023