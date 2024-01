Das Instrument 92N BMG5326A1062 KUANGCHI SCIENCE HD -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.01.2024 The instrument 92N BMG5326A1062 KUANGCHI SCIENCE HD -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.01.2024 and ex capital adjustment on 31.01.2024