Das Instrument J7N0 AT0000612692 SCHOELLERBK AKT.WAEHRG.T INVESTMENT_FUND wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 30.11.2022 The instrument J7N0 AT0000612692 SCHOELLERBK AKT.WAEHRG.T INVESTMENT_FUND is traded ex capital adjustment on 30.11.2022