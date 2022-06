Das Instrument RI7 FR0000075954 RIBER S.A. INH. wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2022. Aus technischen Gruenden wird der ex Indikator heute nicht angezeigt. The instrumentRI7 FR0000075954 RIBER S.A. INH. is traded ex capital adjustment on 30.06.2022. Due to technical reasons the ex indicator will not be displayed.