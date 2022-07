Das Instrument HRI4 BMG2118Q1006 CHIN.SH.H.-S.F.G.HD-00025 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 29.07.2022 The instrument HRI4 BMG2118Q1006 CHIN.SH.H.-S.F.G.HD-00025 EQUITY is traded ex capital adjustment on 29.07.2022