Das Instrument KYCA US60921V1017 MONDI PLC UNS.ADR2 LS-,20 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 29.01.2024 The instrument KYCA US60921V1017 MONDI PLC UNS.ADR2 LS-,20 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.01.2024 and ex capital adjustment on 29.01.2024