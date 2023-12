Das Instrument 3ND KYG6427W1042 NETDRAGON WEBS.HLDG.DL-01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.12.2023 The instrument 3ND KYG6427W1042 NETDRAGON WEBS.HLDG.DL-01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.12.2023