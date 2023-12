Das Instrument 59O JP3424950008 TOKYO CENTURY CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.12.2023 und ex Kapitalmassnahme am 28.12.2023 The instrument 59O JP3424950008 TOKYO CENTURY CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.12.2023 and ex capital adjustment on 28.12.2023