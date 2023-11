Das Instrument ZY0 SE0018396947 ABSOLICON SOLAR COLLEC. B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.11.2023 und ex Kapitalmassnahme am 28.11.2023 The instrument ZY0 SE0018396947 ABSOLICON SOLAR COLLEC. B EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.11.2023 and ex capital adjustment on 28.11.2023