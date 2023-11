Das Instrument 0N6A NL0015000YE1 TME PHARM.CONF.IPO EO-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.11.2023 The instrument 0N6A NL0015000YE1 TME PHARM.CONF.IPO EO-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.11.2023