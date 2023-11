Das Instrument GSW0 LU0122978157 GS FD-US FOC.G.E.P.A USD INVESTMENT_FUND wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.11.2023 The instrument GSW0 LU0122978157 GS FD-US FOC.G.E.P.A USD INVESTMENT_FUND is traded ex capital adjustment on 28.11.2023