Das Instrument UX0 US91818X1081 UXIN LTD. ADR/3 CL.A YC1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.10.2022 The instrument UX0 US91818X1081 UXIN LTD. ADR/3 CL.A YC1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.10.2022