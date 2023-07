Das Instrument Z6M0 FR001400I939 TECH. CREAT. STUDIOS EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.07.2023 und ex Kapitalmassnahme am 28.07.2023 The instrument Z6M0 FR001400I939 TECH. CREAT. STUDIOS EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.07.2023 and ex capital adjustment on 28.07.2023