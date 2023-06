Das Instrument CVNA CH0025607331 ROMANDE ENERGIE HLD. SF25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 28.06.2023 The instrument CVNA CH0025607331 ROMANDE ENERGIE HLD. SF25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.06.2023 and ex capital adjustment on 28.06.2023