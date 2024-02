Das Instrument 3WK0 CA33618F3097 FIRST RESP.TEC INC. NEW EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.02.2024 und ex Kapitalmassnahme am 28.02.2024 The instrument 3WK0 CA33618F3097 FIRST RESP.TEC INC. NEW EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.02.2024 and ex capital adjustment on 28.02.2024