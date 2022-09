Das Instrument 43G US36164Y1010 GCP APPL.TECHN. DL -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 27.09.2022 The instrument 43G US36164Y1010 GCP APPL.TECHN. DL -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.09.2022 and ex capital adjustment on 27.09.2022