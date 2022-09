Das Instrument BETS IE00BNTVVW33 HANETF-FISCHSBG DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 27.09.2022 The instrument BETS IE00BNTVVW33 HANETF-FISCHSBG DLA ETF is traded cum capital adjustment on 26.09.2022 and ex capital adjustment on 27.09.2022