Das Instrument JE3 KYG983401053 YASHILI INTL HLDGS REG S EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 27.06.2023 The instrument JE3 KYG983401053 YASHILI INTL HLDGS REG S EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.06.2023 and ex capital adjustment on 27.06.2023