Das Instrument AAY US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 26.09.2022 The instrument AAY US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.09.2022 and ex capital adjustment on 26.09.2022