Das Instrument 1H6 MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 26.09.2022 The instrument 1H6 MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.09.2022 and ex capital adjustment on 26.09.2022